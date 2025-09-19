Il leader palestinese Abu Mazen parlerà all’Onu ok al collegamento dopo il visto negato da Trump Israele verso l’assalto finale a Gaza | Useremo forza senza precedenti | andate via
Parlerà lo stesso Abu Mazen, ma solo in videoconferenza, durante l’Assemblea generale dell’Onu a New York. La decisione è stata comunicata ufficialmente al presidente dell’Autorità nazionale palestinese dalle stesse Nazioni Unite dopo che, nelle scorse settimane, l’amministrazione americana si era messa di traverso alla partecipazione in presenza del leader palestinese. Era stato lo stesso presidente Donald Trump a comunicare ufficialmente, tramite il segretario di Stato Marco Rubio, la decisione di negare il visto a Mazen. «Vuole presentare una dichiarazione costituzionale per l’indipendenza palestinese », avevano spiegato. 🔗 Leggi su Open.online
Il leader palestinese, svolta storica: “Hamas deponga le armi e lasci Gaza”
Israele, polemiche per la provocazione del ministro Ben Gvir al leader palestinese in carcere
Il ministro israeliano Ben-Gvir ha parlato al leader palestinese Barghouti come un padrone parla al suo schiavo, come l'oppressore fa con l'oppresso
Di Cristina Di Silvio* WASHINGTON D.C. Nel settembre 1993, sul prato della Casa Bianca si consumò un’immagine destinata a segnare una svolta storica: il primo ministro israeliano Yitzhak Rabin e il leader palestinese Yasser Arafat si strinsero la mano sott Vai su Facebook
L'organizzazione palestinese ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a nome di Khalil al-Hayya, il leader di Hamas nella Striscia di Gaza, preso di mira nel tentativo di assassinio israeliano di funzionari a Doha. "Al-Hayya ha eseguito la preghiera funebre pe - X Vai su X
Abu Mazen potrà parlare a Assemblea Onu in videoconferenza - Il presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese Abu Mazen potrà parlare alla settimana di alto livello dell'Assemblea Generale Onu in videoconferenza. Segnala tuttosport.com
Gaza, Idf: useremo forza senza precedenti. Abu Mazen interverrà da remoto a Onu. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Idf: useremo forza senza precedenti. Si legge su tg24.sky.it