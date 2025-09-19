Il leader palestinese Abu Mazen parlerà all’Onu ok al collegamento dopo il visto negato da Trump Israele verso l’assalto finale a Gaza | Useremo forza senza precedenti | andate via

Parlerà lo stesso Abu Mazen, ma solo in videoconferenza, durante l’Assemblea generale dell’Onu a New York. La decisione è stata comunicata ufficialmente al presidente dell’Autorità nazionale palestinese dalle stesse Nazioni Unite dopo che, nelle scorse settimane, l’amministrazione americana si era messa di traverso alla partecipazione in presenza del leader palestinese. Era stato lo stesso presidente Donald Trump a comunicare ufficialmente, tramite il segretario di Stato Marco Rubio, la decisione di negare il visto a Mazen. «Vuole presentare una dichiarazione costituzionale per l’indipendenza palestinese », avevano spiegato. 🔗 Leggi su Open.online