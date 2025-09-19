Il lato oscuro del colpo di testa | studio svela l'inquietante effetto sul cervello dei calciatori

Analizzando il cervello di centinaia di calciatori attraverso una sofisticata tecnica di imaging cerebrale, i ricercatori hanno scoperto che chi colpisce spesso di testa presenta alterazioni a livello della corteccia cerebrale. Ciò si riflette anche in prestazioni cognitive peggiori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

