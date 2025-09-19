Il Gruppo Alpac acquisisce Incovar storica azienda barese

19 set 2025

Il Gruppo Alpac, realtà vicentina specializzata nelle tecnologie avanzate per la gestione del foro finestra e nelle soluzioni di ventilazione meccanica controllata decentralizzata, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Incovar S.r.l., storica azienda di Bari attiva da oltre 40 anni nel settore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

