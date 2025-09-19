Il Grande Fratello vigilerà su Roma Prevista l' accensione di 3.000 telecamere tra piazze e quartieri della città

19 set 2025

Telecamere di ultima generazione in 100 piazze di Roma. Un totale di 3.000 occhi elettronici che sorveglieranno anche i quartieri Corviale, Quarticciolo, Tor Bella Monaca e i parchi lungo il Tevere. Roma si sta dotando di nuovi strumenti per garantire la sicurezza dei cittadini ma non solo: sul. 🔗 Leggi su Romatoday.it

