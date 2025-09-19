il gip alleggerisce misura cautelare a oggioni me lo impongono le decisioni del riesame

«Le recenti decisioni assunte dal Tribunale del riesame (.) - pur non condivisibili - impongono allo scrivente» di alleviare la misura cautelare imposta a Giovanni Oggioni (nella foto), allineandola a quella a carico di Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione paesaggio. Cioè, ad applicare una interdittiva al posto del divieto di dimora. Così il gip Mattia Fiorentini nell'accogliere l'istanza dei difensori dell'ex vicepresidente della Commissione, gli avvocati Corrado Limentani e Francesco Moramarco. La decisione, brevemente motivata, porta la data di ieri. Il gip fa riferimento alla decisione del Riesame che ha scarcerato i sei indagati nel caso urbanistica finiti inizialmente agli arresti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

