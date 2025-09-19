Il gioco in moto finisce in tragedia | muore a 17 anni gravissimo l’amico

Pisa, 19 settembre 2025 – Due famiglie un dolore infinito. Jacopo non c’è più, l’amico è in condizioni disperate. Si sono scontrati mentre erano in sella alle loro moto in un’area di sosta vicino al grande magazzino di Ikea, nella zona artigianale di Pisa. Jacopo Gambini, 17 anni, è arrivato morto in ospedale mercoledì sera. L’amico, ancora 16enne (il suo compleanno è a dicembre) è ricoverato in rianimazione a Cisanello. Per “un errore iniziale”, spiega il padre del sedicenne, c’è stato uno scambio tra i due, che poi si è chiarito con ulteriori accertamenti con il passare delle ore. E’ Jacopo, lo studente della IV Iti, residente a San Giuliano Terme (nella provincia pisana), a essere morto dopo poco l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

