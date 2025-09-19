Il gioco in moto finisce in tragedia | muore a 17 anni gravissimo l’amico
Pisa, 19 settembre 2025 – Due famiglie un dolore infinito. Jacopo non c’è più, l’amico è in condizioni disperate. Si sono scontrati mentre erano in sella alle loro moto in un’area di sosta vicino al grande magazzino di Ikea, nella zona artigianale di Pisa. Jacopo Gambini, 17 anni, è arrivato morto in ospedale mercoledì sera. L’amico, ancora 16enne (il suo compleanno è a dicembre) è ricoverato in rianimazione a Cisanello. Per “un errore iniziale”, spiega il padre del sedicenne, c’è stato uno scambio tra i due, che poi si è chiarito con ulteriori accertamenti con il passare delle ore. E’ Jacopo, lo studente della IV Iti, residente a San Giuliano Terme (nella provincia pisana), a essere morto dopo poco l’incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gioco - moto
Samanta Vitale vittima a 22 anni del tragico gioco del destino. Lo scambio di posti con un'altra coppia: lei in moto, il fidanzato sull'auto
STAR WARS: RETURN OF THE JEDI - Atari 1984 Chi si ricorda il cabinato in stile moto futuristica di #ReturnOfTheJedi? Un gioco alla fine piacevole, ma i controlli spesso risultavano legnosi e molto macchinosi. In alcuni punti NON perdere una vita era presso - facebook.com Vai su Facebook
Fingono di lanciarsi sotto le auto in corsa ma il gioco finisce male: 27enne viene investito davvero, è grave; Mette un bambino di 10 anni al volante ma viene investito e finisce in coma; Finisce fuori strada con la moto. Tragedia sul Passo del Giogo.
La vacanza in Carpegna finisce in tragedia: la moto sbanda, muore una turista francese - E’ successo ieri mattina a Carpegna nella zona del passo della Cantoniera quando la potente moto Bmw 1000 ... Da corriereadriatico.it
La vacanza finisce in tragedia, turista francese muore nell’incidente in moto a Carpegna - Pesaro, 10 agosto 2025 – Una giovane turista francese ha perso la vita questa mattina in un incidente in moto avvenuto lungo la strada provinciale 1, alle porte di Carpegna. Segnala ilrestodelcarlino.it