Il giallo della morte di Rebuzzini | Non mi rispondeva e l’ho cercato Era a terra davanti al suo studio

Ilgiorno.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sono andato a cercarlo perché non mi rispondeva al telefono", spiega Filippo Rebuzzini, uno dei due figli gemelli di Maurizio, 74 anni compiuti lo scorso 14 luglio, morto alle 19.45 di martedì all’ospedale Fatebenefratelli. Il referto medico consegnato agli investigatori non pare lasciare spazio a troppe interpretazioni: le escoriazioni "multiple" e la "lesione circonferenziale del collo" dicono che il notissimo critico fotografico è stato strangolato, anche se sarà l’autopsia a dare il responso definitivo sulle cause del decesso. È stato proprio il quarantaquattrenne, che vive a poche centinaia di metri di distanza, a dare l’allarme al 112 alle 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

