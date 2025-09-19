Il genocidio di Gaza e la banalità del male
“L’opinione pubblica israeliana assiste all’espulsione di donne, bambini e anziani e tace”, scrive Ahmad Tibi su Haaretz. “Assiste alla pulizia etnica e non dice nulla. Assiste alla distruzione totale della Striscia di Gaza e non parla. Sa che 18.000 bambini sono stati uccisi a Gaza e rimane in silenzio. Sa che giornalisti, medici, soccorritori, educatori e migliaia di civili sono sepolti sotto le macerie e non dice nulla. E quando case e grattacieli vengono bombardati, non dice nulla, spesso anzi vogliono di più, a volte addirittura sorridono sadicamente”. “Le atrocità comsumate presso le comunità israeliane al confine con Gaza, durante le quali sono stati assassinati 30 bambini e centinaia di civili, hanno giustamente scioccato l’opinione pubblica israeliana. 🔗 Leggi su It.insideover.com
