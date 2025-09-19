Il genocidio dei bambini a Gaza Sullo striscione in piazza i nomi delle 20mila giovani vite distrutte

Ilpiacenza.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Basel Abdel Rahman, Nisreen Samed Anwar, Wateem Bilal Hisham. Tre nomi, tra le oltre 20 mila giovani vite brutalmente calpestate dall'inizio del conflitto tra Israele e Palestina, che da questo pomeriggio campeggiano sulla facciata tra la sede comunale di piazza Mercanti e Palazzo Gotico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: genocidio - bambini

