Il genocidio dei bambini a Gaza Sullo striscione in piazza i nomi delle 20mila giovani vite distrutte
Basel Abdel Rahman, Nisreen Samed Anwar, Wateem Bilal Hisham. Tre nomi, tra le oltre 20 mila giovani vite brutalmente calpestate dall'inizio del conflitto tra Israele e Palestina, che da questo pomeriggio campeggiano sulla facciata tra la sede comunale di piazza Mercanti e Palazzo Gotico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
