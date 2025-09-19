Il Gallo Belotti canta due volte | Cagliari bella rimonta a Lecce

Gazzetta.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo successo di fila per i sardi che colpiscono anche due pali e salgono a quota 7 con Udinese e Cremonese. Ai salentini non basta il gol iniziale di Tiago Gabriel: decide la doppietta di Belotti, 350 presenze in A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it



