Il GAL Colline Salernitane protagonista a Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura al Palazzo Reale di Napoli

Zon.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il GAL Colline Salernitane, diretto da Eligio Troisi e accompagnato dal suo Team, ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa “Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura”, promossa dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, On. Nicola Caputo e tenutasi al Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli nei giorni 17 e 18 settembre 2025. Una due giorni intensa e ricca di contenuti, che ha visto il GAL Colline Salernitane ai tavoli tematici, dibattiti e momenti di confronto sul ruolo futuro delle politiche rurali nella crescita sostenibile dei territori. L’On. Nicola Caputo, nell’accogliere i partecipanti all’iniziativa, in particolare i Gruppi di Azione Locali dell’intera Regione, ha spiegato il perché ha scelto lo slogan “Campania Mater”: “Campania Mater è un percorso che mette insieme anni di lavoro, visione e passione al servizio dell’Agricoltura campana. 🔗 Leggi su Zon.it

