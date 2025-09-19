Il GAL Colline Salernitane protagonista a Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura al Palazzo Reale di Napoli
Il GAL Colline Salernitane, diretto da Eligio Troisi e accompagnato dal suo Team, ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa “Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura”, promossa dall’Assessore Regionale all’Agricoltura, On. Nicola Caputo e tenutasi al Teatrino di Corte di Palazzo Reale di Napoli nei giorni 17 e 18 settembre 2025. Una due giorni intensa e ricca di contenuti, che ha visto il GAL Colline Salernitane ai tavoli tematici, dibattiti e momenti di confronto sul ruolo futuro delle politiche rurali nella crescita sostenibile dei territori. L’On. Nicola Caputo, nell’accogliere i partecipanti all’iniziativa, in particolare i Gruppi di Azione Locali dell’intera Regione, ha spiegato il perché ha scelto lo slogan “Campania Mater”: “Campania Mater è un percorso che mette insieme anni di lavoro, visione e passione al servizio dell’Agricoltura campana. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: colline - salernitane
Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale CAM-SENT, porta in scena la cultura con il laboratorio della compagnia teatrale Solot di Benevento
Accordo Quadro di Collaborazione tra il GAL Colline Salernitane e gli undici Comuni interessati
Nell’ambito del Festival Civiltà Cultura Antonio Genovesi a Castiglione del Genovesi, si è tenuta ieri sera una tavola rotonda sul Cammino dei Picentini, promosso dal Gal Colline Salernitane L’incontro, dal titolo “Il Cammino dei Picentini come infrastruttur - facebook.com Vai su Facebook
Il Gal Colline Salernitane al Palazzo Reale di Napoli per Campania Mater; Valorizzazione del territorio, Il Cammino dei Picentini protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo; Il GAL Colline Salernitane al Palazzo Reale di Napoli per “Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura”.
Il GAL Colline Salernitane protagonista a “Campania Mater – 24 ore per l’Agricoltura” al Palazzo Reale di Napoli - Il GAL Colline Salernitane, diretto da Eligio Troisi e accompagnato dal suo Team, ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa “Campania Mater – 24 ore ... Da zon.it
Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito del progetto di Cooperazione interterritoriale CAM-SENT, porta in scena la cultura con il laboratorio della compagnia teatrale Solot ... - Il GAL Colline Salernitane, nell’ambito delle attività previste dal progetto di Cooperazione interterritoriale CAM- zon.it scrive