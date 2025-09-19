Il futuro è dei buoni maestri Abbattere il muro fra scuola e vita

Il buon maestro sa prima di tutto ascoltare e mettersi in relazione: "Non è un istitutore o un caporale, uno che detta la linea o che interviene dall’alto. E non è neppure una figura isolata, monacale: deve incontrare, condividere pensieri", spiega Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e letteratura latina all’Università di Bologna (di cui è stato anche rettore). Il magister è una figura chiave nella formazione delle nuove generazioni "e ha un privilegio assoluto: la possibilità di risvegliare sogni nei giovani, di indurli ai valori e di presentare loro il futuro – aggiunge –. Eppure nella nostra società attuale, purtroppo, abbiamo sostituito il primato dei maestri con la venerazione e l’ossequio verso i ministri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

