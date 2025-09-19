Roma, 19 settembre 2025 – “L’obiettivo di Netanyahu quando parla di liberazione degli ostaggi è di poter comunque riprendere le operazioni con ogni mezzo fino alla distruzione di Hamas che, invece, vuole l’assicurazione che le operazioni vengano interrotte definitivamente”. È quanto afferma l’ambasciatore Ettore Sequi commentando le parole del presidente Usa Donald Trump. Per Trump la condizione della liberazione degli ostaggi è, dunque, un escamotage per appoggiare la soluzione finale in Palestina? “Per Israele prevale l’elemento della sicurezza dei propri confini, interni ed esterni. Nell’ordine delle priorità espresso da Netanyahu dopo il 7 ottobre, la liberazione degli ostaggi viene dopo la distruzione di Hamas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il futuro del Medio Oriente. “Le sanzioni Ue non bastano”. L’ambasciatore: Usa decisivi