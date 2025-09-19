Il futuro dei servizi cimiteriali non piace ad Alvaro Ricci | Spostati otto operatori e spese raddoppiate

Viterbotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo bando per l’affidamento dei servizi cimiteriali, la previsione di una sala del commiato e di un forno crematorio. Sono i punti contenuti nella delibera di indirizzo dello scorso 7 agosto approvata dall’amministrazione Frontini, al centro dell’interrogazione presentata in consiglio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: futuro - servizi

Illuminazione pubblica, lettera al sindaco di Terni: “Non svenda i servizi, crei lavoro, dignità e futuro per la città”

Unieuro rilancia sul futuro: servizi e omnicanalità al centro del piano 2030

Isolamento, scarsi servizi, criminalità. Vi porto a Casalotti, la Narnia di Roma in cerca di futuro

Il futuro dei servizi cimiteriali non piace ad Alvaro Ricci: Spostati otto operatori e spese raddoppiate.

Servizi cimiteriali. Affidamento gestione - PONTEDERA Avviate le procedure per affidare di nuovo i servizi cimiteriali di Pontedera. Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Servizi Cimiteriali Piace