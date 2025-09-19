Il fondo americano Apollo tratta l’acquisto dell’Atletico Madrid | operazione da 2,5 miliardi
Apollo Global Management è in trattativa per l’acquisto di una quota di controllo superiore al 50 per cento dell’Atletico Madrid. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il club è valutato complessivamente 2,5 miliardi di euro e questa cifra lo renderebbe la società calcistica privata dal valore più alto nel Paese. Il fondo americano, ha riportato il quotidiano Expansion, ha avviato colloqui con i principali azionisti dell’Atletico: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Ares Management e Quantum Pacific. Complessivamente i primi tre hanno il 70,39 per cento, la quarta il 27,81. L’operazione di Apollo sarebbe mista, basata sull’acquisto di parte delle azioni dei quattro soci e su una ricapitalizzazione del club per finanziare la futura Ciudad del Deporte dell’Atletico. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: fondo - americano
Il Monza diventa americano: Fininvest cede il 100% del capitale al fondo BLV ma Galliani resterà
Il Monza passa a un fondo americano, finisce l’era Berlusconi nel calcio. L’annuncio ufficiale: il prezzo e che cosa farà Galliani
Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures
Il play americano è caduto malamente sul parquet a fondo campo durante un’amichevole contro l’Apu Udine. Allenatori e specialisti lavoreranno nelle prossime settimane per consentire all'esterno di rientrare in squadra al più presto Vai su Facebook
Paramount Skydance prepara un’offerta per acquistare Warner Bros. Discovery e creare una super potenza nel mondo dei diritti tv dello sport. Tra i principali azionisti di Paramount è presente RedBird, il fondo americano proprietario del Milan - X Vai su X
Apollo Global Management punta allo sport: il fondo Usa lancerà un piano da 5 miliardi di dollari; Lottomatica diventa una public company: Apollo esce, Equita conferma il rating buy con target a 25 euro; Altro accordo di distribuzione in Italia per il colosso del private capital Usa Apollo. Questa volta con il private banking di Deutsche Bank.
Apollo Global Management punta allo sport: il fondo Usa lancerà un piano da 5 miliardi di dollari - Il fondo Usa Apollo Global Management vuole aumentare la propria presenza nello sport e si prepara a lanciare un veicolo di investimento da 5 miliardi di dollari. Scrive lettera43.it
Il fondo Apollo dice addio a Lottomatica, incassa 1,2 miliardi - Gamma Intermediate (un veicolo del fondo Apollo) ha venduto, con un 'accelerated bookbuilding', la sua partecipazione in Lottomatica. Segnala ansa.it