Il fondo americano Apollo tratta l’acquisto dell’Atletico Madrid | operazione da 2,5 miliardi

Lettera43.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apollo Global Management è in trattativa per l’acquisto di una quota di controllo superiore al 50 per cento dellAtletico Madrid. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il club è valutato complessivamente 2,5 miliardi di euro e questa cifra lo renderebbe la società calcistica privata dal valore più alto nel Paese. Il fondo americano, ha riportato il quotidiano Expansion, ha avviato colloqui con i principali azionisti dell’Atletico: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Ares Management e Quantum Pacific. Complessivamente i primi tre hanno il 70,39 per cento, la quarta il 27,81. L’operazione di Apollo sarebbe mista, basata sull’acquisto di parte delle azioni dei quattro soci e su una ricapitalizzazione del club per finanziare la futura Ciudad del Deporte dell’Atletico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

il fondo americano apollo tratta l8217acquisto dell8217atletico madrid operazione da 25 miliardi

© Lettera43.it - Il fondo americano Apollo tratta l’acquisto dell’Atletico Madrid: operazione da 2,5 miliardi

In questa notizia si parla di: fondo - americano

Il Monza diventa americano: Fininvest cede il 100% del capitale al fondo BLV ma Galliani resterà

Il Monza passa a un fondo americano, finisce l’era Berlusconi nel calcio. L’annuncio ufficiale: il prezzo e che cosa farà Galliani

Fininvest cede il Monza al fondo americano Beckett Layne Ventures

Apollo Global Management punta allo sport: il fondo Usa lancerà un piano da 5 miliardi di dollari; Lottomatica diventa una public company: Apollo esce, Equita conferma il rating buy con target a 25 euro; Altro accordo di distribuzione in Italia per il colosso del private capital Usa Apollo. Questa volta con il private banking di Deutsche Bank.

Apollo Global Management punta allo sport: il fondo Usa lancerà un piano da 5 miliardi di dollari - Il fondo Usa Apollo Global Management vuole aumentare la propria presenza nello sport e si prepara a lanciare un veicolo di investimento da 5 miliardi di dollari. Scrive lettera43.it

Il fondo Apollo dice addio a Lottomatica, incassa 1,2 miliardi - Gamma Intermediate (un veicolo del fondo Apollo) ha venduto, con un 'accelerated bookbuilding', la sua partecipazione in Lottomatica. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fondo Americano Apollo Tratta