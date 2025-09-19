Apollo Global Management è in trattativa per l’acquisto di una quota di controllo superiore al 50 per cento dell’Atletico Madrid. Secondo quanto filtra dalla Spagna, il club è valutato complessivamente 2,5 miliardi di euro e questa cifra lo renderebbe la società calcistica privata dal valore più alto nel Paese. Il fondo americano, ha riportato il quotidiano Expansion, ha avviato colloqui con i principali azionisti dell’Atletico: Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Ares Management e Quantum Pacific. Complessivamente i primi tre hanno il 70,39 per cento, la quarta il 27,81. L’operazione di Apollo sarebbe mista, basata sull’acquisto di parte delle azioni dei quattro soci e su una ricapitalizzazione del club per finanziare la futura Ciudad del Deporte dell’Atletico. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il fondo americano Apollo tratta l’acquisto dell’Atletico Madrid: operazione da 2,5 miliardi