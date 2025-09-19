Il Fisco potrà accedere ai conti correnti per recuperare le tasse non pagate | ecco cosa succede

Perché il Fisco potrebbe entrare in futuro nei conti correnti di chi non paga le tasse? Perché dal 2000 ad oggi l’Agenzia delle Entrate non ha riscosso 1.272,90 miliardi di euro. Sono coinvolti 21,8 milioni di contribuenti. E così arriva la proposta della Commissione tecnica istituita al ministero dell’Economia: consentire all’Agenzia delle Entrate-Riscossione non solo di sapere se un debitore possiede conti correnti, ma anche quanti soldi ci tiene depositati. Un passo che, secondo i tecnici, renderebbe più efficace e immediata l’azione di recupero dei crediti fiscali. La “palla” passa al ministro Giancarlo Giorgetti, che dovrà valutarne l’opportunità politica e tecnica. 🔗 Leggi su Panorama.it

