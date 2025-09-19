aggiornamenti sulla produzione e la data di uscita di “the summer i turned pretty: the movie”. Il franchise di The Summer I Turned Pretty si prepara a concludersi con un film finale, dopo il successo della serie originale basata sulla trilogia bestseller di Jenny Han. La notizia di un grande evento cinematografico ha sorpreso molti fan, che ora attendono dettagli più precisi sulla sua realizzazione e distribuzione. stato attuale del progetto e dichiarazioni ufficiali. Secondo le ultime indiscrezioni, il film sarà diretto dalla stessa Jenny Han, che ha anche collaborato alla sceneggiatura insieme a Sarah Kucserka. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il film l’estate in cui sono diventata bella non uscirà l’anno prossimo, annuncia jenny han