Il film del giorno di Matteo Fantozzi | file interminabili al cinema tutti vogliono andare a guardarlo in sala

Il film del giorno di Matteo Fantozzi è una pellicola che è uscita in sala da due giorni e sta riscuotendo un grande successo. Tutti vogliono andare a guardarlo. C’è grande attesa di fronte a un pubblico che da tempo aspettava questo lavoro visto che è stata fatta una campagna di marketing davvero molto interessante e ben fatta. (Youtube Vision Distribution) TvPlay.it Il film si chiama “La Valle dei Sorrisi” ed è il nuovo horror di Paolo Strippoli autore che aveva già raggiunto grandissimi consensi con A Classic Horror Story e Piove. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Il film del giorno di Matteo Fantozzi: file interminabili al cinema, tutti vogliono andare a guardarlo in sala

L'amarcord della Coppa Cobram, calzoni alla zuava e lingua felpata. Tutti ragionieri per un giorno: «Fantozzi per noi è una religione» - Matteo Sarti ci ha provato: sabato sera ha tentato di darsi malato facendo l’accento svedese al telefono, ma il padre, Roberto, lo ha scoperto subito: «Matteo sei tu? Secondo corriere.it

Fantozzi torna al cinema con una serie di film dal 27 marzo: l'annuncio della figlia - Alla venticinquesima edizione del Sudestival di Monopoli, Elisabetta Villaggio era presente per l'omaggio al padre, il compianto Paolo Villaggio. Si legge su tg24.sky.it