Il figlio d’arte Bryan Ebeling cerca altro spazio

19 set 2025

L’ Adamant si presenta ai nastri di partenza della serie B Nazionale dopo aver confermato il nucleo che lo scorso giugno ha conquistato la promozione dalla B Interregionale. I nuovi arrivi sono quattro: il più quotato è Andrea Renzi, 36 anni, pivot con una lunga esperienza in A2, che un anno e mezzo fa ha contribuito al salto di categoria di Trapani in A. Da lui Ferrara si attende tanto in termini di esperienza ed efficienza offensiva, così come dal play Niccolò Pellicano, che dopo una buonissima stagione a San Severo si è meritato la chiamata di una piazza importante come quella estense. Nello spot di ’tre’ Tommaso Bellini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

