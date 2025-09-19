il festival torna castiglione del cinema

Ci saranno Luca Zingaretti, Sonia Bergamasco, Irene Maiorino, Milena Mancini, Daniele Ciprì, Eduardo Scarpetta tra i gli ospiti più attesi dell’ottava edizione di “ Castiglione del Cinema Film Festival ”. Che da lunedì 22 a domenica 28 settembre torna con la missione di valorizzare le piccole sale cinematografiche e promuove i giovani talenti. Dopo la ribalta d’eccezione alla Mostra del Cinema di Venezia e un passaggio a Cannes per un progetto con i Borghi più belli d’Italia, il Festival ha svelato il suo bel cartellone di proiezioni, talk e workshop ieri a Perugia, a Palazzo Donini. Il format resta quello consolidato con incontri a cuore aperto tra artisti e pubblico "ma tante sono le novità", ha esordito il presidente Luigi Meoni, presentato da Silvia Santarelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

