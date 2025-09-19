Il Festival resta a Sanremo per altri 3 anni con facoltà di proroga fino al 2030

Il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo, come da intesa raggiunta e annunciata poche settimane fa. Ma per quanti anni la Rai organizzerà la kermesse nella città ligure? La risposta arriva dal Consiglio di Amministrazione riunitosi ieri a Roma, presieduto dal consigliere Antonio Marano, alla presenza dell’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. La Rai comunica di aver approvato il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per. .la realizzazione e la diffusione delle edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival di Sanremo, con facoltà di proroga per un ulteriore biennio. Dunque, il Festival si farà nella città dei fiori per altri tre anni, con possibilità di allungare l’intesa fino al 2030. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Il Festival resta a Sanremo per altri 3 anni, con facoltà di proroga fino al 2030

