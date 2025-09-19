Il Festival dello Spirito al via con una settimana dedicata alla Parola

Arezzo, 19 settembre 2025 – Il Festival dello Spirito prende il via con una settimana di eventi dedicati alla Parola. La seconda edizione della rassegna promossa dall’associazione culturale Almasen insieme a Serra Club Arezzo e a Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro sarà inaugurata alle 15.00 di domenica 21 settembre con un pomeriggio tra teatro, musica e spiritualità nella chiesa di Santa Maria della Pieve, proseguendo poi nei giorni successivi con un tour nei vicariati con cinque incontri con tema “La Speranza nei testi biblici”. Tra le novità del Festival dello Spirito 2025, infatti, rientra l’organizzazione di iniziative diffuse sull’intero territorio diocesano per approfondire le diverse forme di espressione della Fede e della Speranza nel corso dei secoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Festival dello Spirito al via con una settimana dedicata alla Parola

