Il fatto del giorno | vacanze a Portofino per Michelle e Barack Obama | Video
È atterrato a Genova poco dopo le 14 il jet privato con a bordo Michelle Obama, oltre a un passeggero “molto importante”, come trapela da fonti diplomatiche. Non è chiaro se all’aeroporto “Cristoforo Colombo” sia atteso già oggi un secondo aereo privato, quello con Barack. L’intera zona è presidiata da questa mattina e non è escluso che l’ex presidente arrivi in serata o all’alba di domani.Ne parla Giovanni Mari. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: giorno - vacanze
Vacanze finite, il Modena è in città. E oggi è il giorno di Andrea Sottil
Investito dal muletto a fine turno. L’ultimo giorno prima delle vacanze
Primo giorno di scuola dopo le vacanze estive per il principe George. Ma a differenza di Charlotte e Louis, per lui questo non sarà un anno normale
Settembre. Primo giorno di scuola dopo le vacanze estive, stiamo tornando! Vai su Facebook
Barack e Michelle Obama arrivano in Liguria: vacanze a Portofino sullo yacht di Steven Spielberg; Federica Panicucci e Marco Bascini a Portofino; Ferragosto vip, da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez e Michelle Hunziker: le foto delle vacanze.