Il dramma delle donne che partoriscono sotto le bombe a Gaza | Vivono nel terrore anche questo è genocidio

La situazione delle donne incinta a Gaza è drammatica. Mancano gli ambulatori, l'acqua pulita, il latte in polvere. Sono costantemente sfollate e anche malnutrite. Fanpage.it ha parlato con Martina Marchiò, responsabile delle attività di Medici senza frontiere durante la sua missione nella Striscia di Gaza da aprile a giugno 2025.

Il dramma delle donne che partoriscono sotto le bombe a Gaza: Vivono nel terrore, anche questo è genocidio

Il dramma delle donne che partoriscono sotto le bombe a Gaza: "Vivono nel terrore, anche questo è genocidio" - Mancano gli ambulatori, l'acqua pulita, il latte in polvere

