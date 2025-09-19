Il doppio standard di Macron ha stufato l’Ue | Francia basta gas dalla Russia

Otto i Paesi "cattivi". Von der Leyen chiude i rubinetti: "Da ora vietiamo l'import di Gnl russo". Arrivano gli americani? L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Il doppio standard di Macron ha stufato l’Ue: “Francia, basta gas dalla Russia”

In questa notizia si parla di: doppio - standard

Iran, Israele, USA e la guerra dei 12 giorni: scorte finite contro missili infiniti e il doppio standard che obnubila l’opinione pubblica occidentale

Il doppio standard: cristiani uccisi usati solo per attaccare la politica di Israele

Il doppio standard su Israele, la coscienza su Gaza e il folle arresto in Belgio di due soldati di Tsahal

Il CIO sceglie il doppio standard: sanziona la Russia ma lascia Israele alle Olimpiadi mentre Gaza brucia. Così tradisce lo spirito dello sport e protegge chi bombarda civili. Ho chiesto a FIFA e UEFA di sospendere Israele finché non rispetterà il diritto internazio - X Vai su X

L'articolo analizza il doppio standard dell'Occidente tra le guerre di Gaza e Ucraina, evidenziando radici colonialiste Vai su Facebook

Il doppio standard di Macron ha stufato l’Ue: “Francia, basta gas dalla Russia”; Dall’Ucraina a Gaza: il doppio standard dell’Occidente; Media: 42 palestinesi sono rimasti uccisi ieri in diversi attacchi israeliani - Dopo tre giorni di blackout totale, la connessione internet è stata ripristinata in tutta la Striscia di Gaza.

Il presidente francese Emmanuel Macron cosa può fare adesso, dopo che il governo Bayrou è caduto? - La bocciatura della finanziaria ha spalancato le porte della quarta crisi di governo in Francia dal 2022. Secondo wired.it

Macron, raddoppierò bilancio della difesa da oggi al 2027 - Il presidente francese, Emmanuel Macron, vuole "portare uno sforzo nuovo e storico" in materia di difesa ed ha annunciato che il bilancio di questo settore in Francia raddoppierà da oggi al 2027". Da ansa.it