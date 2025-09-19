Il dolore della mamma di Paolo Mendico suicida per i bulli | il post sui social con il video dell’ultimo compleanno Gli insulti al papà in chat

«Le parole possono essere carezze, oppure pugni. Paolo ne ha ricevuti troppi». È un grido che arriva dal cuore di Simonetta, la mamma di Paolo Mendico, il quindicenne che nei giorni scors i si è tolto la vita nella sua cameretta a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Un gesto che i familiari sin dal primo istante hanno legato agli atti di bullismo che Paolo ha subito da studenti e insegnati durante il suo percorso scolastico. La donna ha scelto di condividere sui social un video che raccoglie i momenti più felici del figlio: Paolo che sorride, che spegne le candeline, che chiude gli occhi per esprimere un desiderio. 🔗 Leggi su Open.online