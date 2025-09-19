Il documentario sul Grande Fratello | quando andrà in onda C’è la data

Il documentario sul  Grande Fratello: specchio di venticinque anni di televisione e società. Il Grande Fratello non è stato solo un reality show: è stato un esperimento sociale, un laboratorio mediatico e un termometro della società italiana. Il recente documentario che ripercorre la storia del format mette in luce come, a distanza di oltre vent’anni dal debutto del 2000, il programma continui a far discutere, rivelando i cambiamenti del Paese e della televisione. Leggi anche  Verissimo, gli ospiti del 20 e 21 settembre 2025 Quando il Grande Fratello arrivò in Italia, la promessa era semplice ma rivoluzionaria: dieci sconosciuti chiusi in una casa sorvegliata 24 ore su 24. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Un viaggio nella storia del Grande Fratello con il nuovo documentario

Grande Fratello: “In arrivo un documentario”. L’indiscrezione

Grande Fratello, il documentario. Cosa emerge dall’indiscrezione 

