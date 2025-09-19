Il dj Fargetta stasera a Montagnano per la Sagra della Nana

Il dj Fargetta a Montagnano per la Sagra della Nana 2025. La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantatreesima edizione, iniziata ieri proseguirà fino a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando nel piccolo paese della Valdichiana verrà rinnovato un format ormai consolidato e apprezzato dove la proposta gastronomia sarà abbinata a occasioni di intrattenimento, divertimento e svago per tutte le età. Tra i momenti più attesi rientra la serata-evento alle 22 di stasera dove sarà possibile ballare con la musica di uno dei più amati disc jockey, produttori discografici e conduttori radiofonici del panorama nazionale: Mario Fargetta, noto anche come Get Far e come anima del Deejay Time di Radio Deejay. 🔗 Leggi su Lanazione.it

