Esiste un luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato, dove la natura ha scolpito un capolavoro di straordinaria bellezza che lascia senza fiato chiunque lo raggiunga. È la spiaggia di Piscinas, un deserto dorato che si tuffa nel mare cristallino della Costa Verde, nel comune di Arbus, nel sud-ovest della Sardegna. Qui, distese di dune dorate modellate dal vento mistrale si ergono maestose fino a raggiungere i 60 metri di altezza, creando un ambiente surreale che ricorda le distese sahariane. Non è un caso che questo angolo di paradiso sia stato riconosciuto dal National Geographic tra le 21 spiagge più belle del mondo e dichiarato Patrimonio UNESCO. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Il deserto dorato della Sardegna: viaggio nelle dune di Piscinas