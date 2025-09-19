Il deserto dorato della Sardegna | viaggio nelle dune di Piscinas
Esiste un luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato, dove la natura ha scolpito un capolavoro di straordinaria bellezza che lascia senza fiato chiunque lo raggiunga. È la spiaggia di Piscinas, un deserto dorato che si tuffa nel mare cristallino della Costa Verde, nel comune di Arbus, nel sud-ovest della Sardegna. Qui, distese di dune dorate modellate dal vento mistrale si ergono maestose fino a raggiungere i 60 metri di altezza, creando un ambiente surreale che ricorda le distese sahariane. Non è un caso che questo angolo di paradiso sia stato riconosciuto dal National Geographic tra le 21 spiagge più belle del mondo e dichiarato Patrimonio UNESCO. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: deserto - dorato
Ogni viaggio di nozze che creiamo nasce dall’ascolto delle vostre emozioni e dal desiderio di trasformarle in esperienza. Che sia il silenzio dorato di un deserto, il blu infinito di un’isola lontana o l’incanto di una città sospesa nel tempo, vi porteremo là dove il c Vai su Facebook
Le spiagge della Costa Verde, la Sardegna più incontaminata; L’Oman ad alta quota: viaggio nella montagna verde dell’Hajar tra rose e melograni.
Autunno in Sardegna: quando il mare rivela la sua bellezza più autentica - Temperature miti, spiagge dorate deserte e acque ancora calde: la stagione perfetta per riscoprire uno dei tratti di costa più belli d'Italia ... Come scrive msn.com
'Sardegna in Viaggio', parata di costumi da Roma a New York - Una sfilata itinerante che dalle suggestive ambientazioni del Nuraghe di Santu Antine, a Torralba, passa via via per le strade del centro di Napoli, Roma e Milano. Riporta ansa.it