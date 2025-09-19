Il deserto dorato della Sardegna | viaggio nelle dune di Piscinas

Esiste un luogo in Italia dove il tempo sembra essersi fermato, dove la natura ha scolpito un capolavoro di straordinaria bellezza che lascia senza fiato chiunque lo raggiunga. È la spiaggia di Piscinas, un deserto dorato che si tuffa nel mare cristallino della Costa Verde, nel comune di Arbus, nel sud-ovest della Sardegna. Qui, distese di dune dorate modellate dal vento mistrale si ergono maestose fino a raggiungere i 60 metri di altezza, creando un ambiente surreale che ricorda le distese sahariane. Non è un caso che questo angolo di paradiso sia stato riconosciuto dal National Geographic tra le 21 spiagge più belle del mondo e dichiarato Patrimonio UNESCO. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

