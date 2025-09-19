Roma, 19 settembre 2025 – Lunedì si è aperto a Rimini il processo contro Louis Dassilva, accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023. Ma il colpo di scena più dirompente non è arrivato dai banchi della Corte: è esploso fuori, con la voce implacabile della moglie, Valeria Bartolucci. Davanti alle telecamere delle Iene, Valeria non ha vacillato un secondo: “Mio marito non ha ucciso Pierina. Era sul divano con me”. Una frase che cade come un macigno. E ciò che la rende dirompente non è solo il contenuto, ma la forma. Lo sguardo piantato come un chiodo, la voce ferma, le mani che non tremano mentre affettano l’aria come lame. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il delitto di Pierina. Alfabeto delle emozioni nel processo Dassilva