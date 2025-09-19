il cybercrime sta entrando nella vita delle aziende

Poche settimane fa due aziende aderenti a Confartigianato della provincia di Ravenna hanno rischiato di essere vittime di quella che viene definita ‘la truffa dell’IBan modificato ’. In questi giorni sono segnalate in arrivo, tramite Pec, e-mail che simulano comunicazioni ufficiali e invitano al pagamento di fatture o altri adempimenti, allegando file che contengono malware. Sono solo due esempi che confermano come il cybercrime non tocca solo le realtà più grandi, anzi, e che ovviamente non si ferma ai confini delle città più grandi. In questi ultimi quattro anni, purtroppo, a livello nazionale si è registrata un’impennata del 45,5% di reati informatici in più contro le imprese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

