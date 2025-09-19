Il Covid torna a bussare record di contagi in Lombardia ma quasi nessuno si fa più i tamponi

Milano, 19 settembre 2025 - La parola fine non è mai stata messa ma ora continua a salire la curva epidemica del Covid in Italia, tornato a farsi sentire da alcuni mesi con una lenta ma costante crescita dei casi. In primavera è iniziata l'inversione di tendenza, fino ad arrivare a numeri che cominciano a essere rilevanti, anche considerando i pochissimi tamponi che si eseguono. Nell' ultima settimana i nuovi contagi sono 3.692, mai così tanti nel 2025, quando soprattutto nei primi mesi dell'anno la curva si era appiattita con appena poche centinaia di casi settimanali. Secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità, relativo alla settimana 11-17 settembre, i nuovi casi sono 878 in più rispetto a quelli registrati la settimana precedente (2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

