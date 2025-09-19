Il corpo era… Orrore in Italia trovata così in casa | cosa le è successo Terrificante
In una mattina come tante, tra le strade tranquille e i rumori ovattati del quartiere, nessuno avrebbe potuto immaginare che dietro una porta chiusa da tempo si nascondesse un dramma. L’aria ferma, le persiane abbassate, i passanti frettolosi diretti al lavoro: tutto sembrava procedere nella consueta normalità. E invece, proprio lì, la quotidianità si è spezzata in un istante, lasciando spazio allo sgomento. Leggi anche: Incendio devastante in casa, è morta così: terrificante La scena è emersa con la forza di uno strappo improvviso, come se il tempo avesse deciso di fermarsi solo per quella casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: corpo - orrore
Orrore in strada, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: terribile scoperta in Salento
Orrore in Salento, nell’auto bruciata corpo carbonizzato di un uomo: la terribile scoperta a Lecce
Orrore in Irpinia: corpo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme
Meta di Sorrento, orrore in mare: trovato cadavere di un uomo. Recuperato il corpo, non si conoscono le generalità Vai su Facebook
Alessandro Venier, la tac e l'autopsia sul corpo sezionato, il sopralluogo nella villetta dell'orrore: cosa sappiamo - A uccidere il 35enne la compagna Maylin Castro Monsalvo e la mamma Lorena Venier, che successivamente lo ha anche fatto a pezzi Martedì pomeriggio 12 agosto 2025, alle 17, nuovo sopralluogo dei Ris di ... Lo riporta leggo.it