Il Consiglio comunale sollecita l' amministrazione Lagalla | Trasferire il mercato ortofrutticolo a Bonagia

Palermotoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trasferire il mercato ortofrutticolo da via Montepellegrino a Bonagia. Il trasloco dello “scaro” è contenuto in un ordine del giorno presentato dalla commissione consiliare Attività produttive e approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. L'ordine del giorno, pur non essendo un atto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale

Sala racconta in consiglio comunale a Milano la sua versione sul Pirellino – Il video

Scontro Sala-Marcora in consiglio comunale Milano, per la foto fake del sindaco vestito da galeotto – Il video

Approvato in Consiglio comunale il nuovo regolamento delle Consulte

Il Consiglio comunale sollecita l'amministrazione Lagalla: Trasferire il mercato ortofrutticolo a Bonagia; Mozione del consigliere Barone per un impegno rinnovato contro la mafia e per la legalità; Ceva, consiglio comunale sulle opere pubbliche. Marsilio (opposizione) sollecita interventi in viale Risorgimento.

consiglio comunale sollecita amministrazioneIl Consiglio Comunale approva una mozione a sostegno del popolo palestinese - «Il Consiglio Comunale – concludono dal Pincio – ha scelto di alzare la voce per affermare un principio universale: la dignità umana non ha confini. Si legge su civonline.it

consiglio comunale sollecita amministrazioneIl Consiglio Comunale rinvia la discussione sulla mensa scolastica e approva la mozione a sostegno del popolo palestinese - E’ quanto successo oggi in consiglio comunale dove la tanto attesa discussione è slittata a data da destinarsi con l’opposizione furiosa. Lo riporta trcgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Consiglio Comunale Sollecita Amministrazione