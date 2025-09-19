Il Consiglio comunale sollecita l' amministrazione Lagalla | Trasferire il mercato ortofrutticolo a Bonagia

Trasferire il mercato ortofrutticolo da via Montepellegrino a Bonagia. Il trasloco dello “scaro” è contenuto in un ordine del giorno presentato dalla commissione consiliare Attività produttive e approvato all'unanimità dal Consiglio comunale. L'ordine del giorno, pur non essendo un atto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it