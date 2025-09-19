Il Comune di Arce aderisce alla XVIII Giornata Nazionale sulla SLA
. Dal 18 al 21 settembre 2025, in occasione della campagna nazionale “Coloriamo l’Italia di verde” promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, il Municipio arcese si illumina di verde, colore della. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: comune - arce
