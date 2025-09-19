Il commento Odgaard Moro e Rowe | servono forze fresche
Tassi Benedetto da oltre 22 mila abbonati, il Bologna corre verso la prima svolta importante della stagione. Domani il Genoa e giovedì l’esordio in Europa League a Birmingham contro l’Aston Villa, che un anno fa ci castigò in Champions. Il commissario Italiano sa bene che con partite ogni tre-quattto giorni la fase atletica va ridotta e il lavoro muscolare si ammorbidisce. Si va a caccia della brillantezza e dell’esplosività, proprio le virtù che sono mancate al Bologna di San Siro. Una squadra lenta, involuta e prevedibile, con ostinati retropassaggi verso Skorupski, è andata incontro a una sconfitta più grave di quanto non dica il punteggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dalla pagina ufficiale del Bologna FC Il commento di Vincenzo Italiano Vincenzo Italiano ha commentato così la sconfitta di stasera: “Loro ci hanno praticamente sempre concesso la palla nei piedi e dovevamo fare di più, soprattutto nel primo tempo. Poi il Mila - facebook.com Vai su Facebook
