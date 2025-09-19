Il colosso della moda svedese torna in passerella dopo sette anni con uno show immersivo ad alto tasso di glamour

Iodonna.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A ltro giro, altra corsa. Dopo New York, gli occhi e i riflettori dell’industria della moda si spostano su un’altra capitale fashion, questa volta britannica. A Londra, la sfilata H&M ha inaugurato un’edizione ancora una volta sospesa tra dubbi e certezze. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X La London Fashion Week, in ogni caso, è cominciata ufficialmente ieri, giovedì 18, e proseguirà fino a lunedì 22 settembre. Oltre ai nomi simbolo della manifestazione, come Burberry e Richard Quinn, spicca il ritorno in passerella di H&M, rimasto lontano dalle sfilate per sette anni, nonostante innumerevoli collaborazioni ed eventi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il colosso della moda svedese torna in passerella dopo sette anni con uno show immersivo ad alto tasso di glamour

© Iodonna.it - Il colosso della moda svedese torna in passerella dopo sette anni con uno show immersivo ad alto tasso di glamour

In questa notizia si parla di: colosso - moda

Puig, Home of Creativity: il libro che racconta la storia del colosso del beauty tra moda, fragranze e visione creativa

Yoox, il marchio della moda online è in crisi? Cosa succede al colosso dell’e-commerce nato a Bologna

Top model e BritPop. H&M apre in grande stile la London Fashion Week; La collaborazione per l'evento tra Gustaf Westman e il colosso svedese sarà disponibile all'inizio di ottobre.; Ikea lancia la sua linea di moda: il colosso svedese «entra» nel guardaroba della stagione.

Il colosso Ikea sbarca a Latina: pronto il nuovo store - Il colosso svedese dell’Ikea approda a Latina dove sarà aperto uno store all’interno del centro commerciale Latinafiori. Scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Colosso Moda Svedese Torna