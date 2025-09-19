Il colosso della moda svedese torna in passerella dopo sette anni con uno show immersivo ad alto tasso di glamour
A ltro giro, altra corsa. Dopo New York, gli occhi e i riflettori dell’industria della moda si spostano su un’altra capitale fashion, questa volta britannica. A Londra, la sfilata H&M ha inaugurato un’edizione ancora una volta sospesa tra dubbi e certezze. Dalle sfilate di New York Primavera-Estate 2026: 5 top e 5 flop X La London Fashion Week, in ogni caso, è cominciata ufficialmente ieri, giovedì 18, e proseguirà fino a lunedì 22 settembre. Oltre ai nomi simbolo della manifestazione, come Burberry e Richard Quinn, spicca il ritorno in passerella di H&M, rimasto lontano dalle sfilate per sette anni, nonostante innumerevoli collaborazioni ed eventi in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it
