Il colonnello Carlo la Torre nuovo comandante dell’11° Reggimento Trasporti ‘Flaminia’
Il colonnello Carlo la Torre di Monte Sant'Angelo ha assunto oggi il comando dell'11esimo Reggimento Trasporti 'Flaminia', uno dei reparti più prestigiosi dell'Esercito Italiano. Una solenne cerimonia nella storica sede romana della caserma in via Casilina intitolata alla memoria del capitano.
E' il simbolo dei militari invalidi: medaglia d'onore al colonnello dell'Esercito Carlo Calcagni
Un esempio di forza e coraggio: Carlo Calcagni è stato convocato per i Mondiali Paralimpici di Atletica, in programma a Nuova Delhi dal 27 settembre al 5 ottobre. Colonnello dell'Esercito Italiano, uomo straordinario che ha dato tutto per la Patria: durante
