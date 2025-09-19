Il Collettivo MillePiani di Arezzo in sostegno dello sciopero di lunedì 22 settembre

Arezzo, 19 settembre 2025 – . «Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ex tecnocrate di Blackrock e consulente d’affari di grandi banche, ha spiattellato il fatto nudo e crudo: Israele sta facendo il lavoro sporco. Il lavoro sporco di Merz è l’utile dell’imperialismo occidentale – Stati uniti, NATO e Unione Europea – in un’area che si estende dalla Turchia all’Iran, da Amman alla Palestina, dal Libano al Sinai. In quell’area, l’imperialismo occidentale sbatteva contro un ostacolo: la Resistenza, lunga un secolo, del popolo palestinese al terrore coloniale di Israele, il fantoccio super-armato dell’Occidente imperialista. 🔗 Leggi su Lanazione.it