Il Collettivo MillePiani di Arezzo in sostegno dello sciopero di lunedì 22 settembre
«Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ex tecnocrate di Blackrock e consulente d'affari di grandi banche, ha spiattellato il fatto nudo e crudo: Israele sta facendo il lavoro sporco. Il lavoro sporco di Merz è l'utile dell'imperialismo occidentale – Stati uniti, NATO e Unione Europea – in un'area che si estende dalla Turchia all'Iran, da Amman alla Palestina, dal Libano al Sinai. In quell'area, l'imperialismo occidentale sbatteva contro un ostacolo: la Resistenza, lunga un secolo, del popolo palestinese al terrore coloniale di Israele, il fantoccio super-armato dell'Occidente imperialista.
Il Collettivo Millepiani e il Partito dei CARC esprimono preoccupazione per il grave episodio di censura di guerra che si è recentemente manifestato ad Arezzo
