Il clima di terrore a tinte rossonere e i metodi mafiosi per cacciare Nicola Canonico | cosa rischiano gli indagati

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 novembre prossimo, davanti al Gup di Bari, si terrà l'udienza preliminare per la tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso al patron del Calcio Foggia 1920 Nicola Canonico, per la quale il 19 maggio scorso erano stati arrestati il 49enne Marco Lombardi, il cinquantenne Massimiliano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

