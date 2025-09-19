Il ciclismo si tinge di rosa In Campania il lungo weekend del Giro Mediterraneo
È tutto pronto per la terza edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe femminile seconda per importanza soltanto al Giro donne. Dal 19 al 21 settembre alcune tra le più forti promesse mondiali del ciclismo professionistico si sfideranno per accaparrarsi la maglia amaranto, simbolo della leadership in classifica generale che nel 2024 . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - tinge
Il ciclismo e Bergamo, un legame culturale indissolubile: il Giro Women tinge la città di rosa
COMUNICATO STAMPA NUMERO 188 Ciclismo, il Trittico Rosa della Marca Trevigiana si tinge di "orange": vince Maria Acuti, terza Erja Giulia Bianchi (Team Biesse Carrera Zambelli) Nella cronometro Donne Juniores a Mosnigo doppia presenza sul podio p - facebook.com Vai su Facebook
Alberobello si tinge di rosa per il giro d'Italia; Atripalda si tinge di rosa per il Giro d’Italia: il programma delle iniziative; Giro d’Italia, la Città Metropolitana si tinge di rosa con la tappa Potenza-Napoli.
Ciclismo femminile: da domani il Giro Mediterraneo in Rosa - È tutto pronto per la terza edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, la gara a tappe femminile seconda per importanza soltanto al Giro donne. Scrive ansa.it
Ciclismo femminile, al via il Giro Mediterraneo in Rosa - Da venerdì 19 a domenica 21 settembre: tre tappe, venti squadre e la maglia amaranto da conquistare ... Riporta ilgazzettinovesuviano.com