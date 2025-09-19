Il Chelsea lo pagò 100 milioni di euro ora Mudryk passa all'atletica e vuole andare alle Olimpiadi

Mudryk era considerato una delle grandi promesse del calcio europeo e la scorsa primavera era risultato positivo al controllo antidoping: ora vuole correre alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 come velocista per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

