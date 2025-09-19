Il Cersaie apre a Bologna Ed è ancora più grande

di Marco Principini Apre, lunedì a Bologna, il Cersaie, Salone internazionale della ceramica per l’architettura e l’arredobagno. La manifestazione, promossa da Confindustria ceramica con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con BolognaFiere, è pronta ad aprire la 42a edizione con diverse novità a partire, spiega Filippo Manuzzi, presidente della commissione attività promozionali e fiere di Confindustria Ceramica, da "10.000 metri quadrati in più rispetto al 2024, per una superficie totale di 155.000 metri quadrati, che hanno richiesto l’apertura del 16esimo padiglione: scelte necessarie per ospitare più espositori, con un totale di 620 aziende provenienti da 29 paesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Cersaie apre a Bologna. Ed è ancora più grande

