Il centrodestra pugliese senza leadership un' occasione persa lunga 20 anni

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando si prova a raccontare la storia politica della Puglia degli ultimi vent'anni non si può non prescindere dall'occasione mancata e mal gestita dal centrodestra, quando cioè nel 2010 gettò letteralmente alle ortiche la vittoria, presentandosi spaccata, con due candidati, al cospetto. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Il centrodestra pugliese senza leadership, un'occasione persa lunga 20 anni; Regionali in Puglia, Marcello Veneziani: «Il centrodestra senza personalità da far correre nella competizione»; Più che una competizione tra csx e cdx sarà un derby tra Decaro ed Emiliano.

centrodestra pugliese senza leadershipRegionali, lo stallo nel centrodestra e le voci del malumore: «Questo è masochismo» - Mentre il centrosinistra ha già schierato Antonio Decaro, ex sindaco di Bari ed eurodeputato, ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

In Puglia il centrodestra critica 20 anni di centrosinistra, ma non si mette d'accordo sul candidato presidente - Tanti nomi ma ancora nessun candidato presidente Marcello Gemmato, Mauro D'Attis, Enzo Magistà, Nicola Porro, Sergio Fontana, Francesco Paolo Sist ... foggiatoday.it scrive

