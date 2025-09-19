Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si rifà il look e festeggia con Ermal Meta e Claudio Lauretta

Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si presenta al pubblico con un look completamente rinnovato, frutto di un'importante opera di restyling che ha interessato spazi interni ed esterni. E festeggia le novità sabato 20 e domenica 21 settembre.Il nuovo volto del centro è racchiuso nel motto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: centro - commerciale

Banda fa esplodere il bancomat del centro commerciale e scappa con i soldi

Cesano Boscone, il centro commerciale Porte di Milano non chiude: raggiunto accordo tra parti

Il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà, l'annuncio definitivo: cosa succederà ora

Fumo in un centro commerciale a Civate, evacuati clienti e dipendenti Momenti di apprensione questa mattina intorno alle 8: una nube di fumo ha invaso la galleria, ma si è trattato di un errore. Clienti e personale evacuati, sul posto Vigili del fuoco, forze dell’or Vai su Facebook

Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si rifà il look e festeggia con Ermal Meta e Claudio Lauretta; Il 20 e 21 settembre al Centro Commerciale Porte di Moncalieri: Ermal Meta e Claudio Lauretta; Lavoratore con il cranio schiacciato tra magazzino e camion a Moncalieri: autista assolto, dirigenti aziendali condannati.

Il 20 e 21 settembre al Centro Commerciale Porte di Moncalieri: Ermal Meta e Claudio Lauretta - TORINO – Un fine settimana all’insegna dello spettacolo attende i visitatori del Centro Commerciale Porte di Moncalieri, che sabato 20 e domenica 21 settembre celebrerà il suo nuovo restyling con due ... Riporta quotidianopiemontese.it