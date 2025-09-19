Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si rifà il look e festeggia con Ermal Meta e Claudio Lauretta

Il Centro Commerciale Porte di Moncalieri si presenta al pubblico con un look completamente rinnovato, frutto di un'importante opera di restyling che ha interessato spazi interni ed esterni. E festeggia le novità sabato 20 e domenica 21 settembre.Il nuovo volto del centro è racchiuso nel motto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

