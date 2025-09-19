Calvisano, 19 settembre 2025 – Royal Food Caviar ha ottenuto la certificazione internazionale Friend of the Sea, Amico del mare. Un riconoscimento che premia la filiera sostenibile, la tutela delle specie e l’attenzione all’ambiente. L’azienda di Calvisano, nel cuore della Pianura Bresciana, sin dall’inizio ha improntato l’attività alla produzione di caviale di altissima qualità nel pieno rispetto dell’ambiente e del benessere animale. Oggi l’azienda, guidata da Nancy D’Aiuto, porta avanti questo impegno con una filiera trasparente e controllata, improntata alla sostenibilità. Acque sorgive e recupero specie in via di estinzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Caviale di pianura “made in Brescia” ottiene la certificazione Friend of the Sea