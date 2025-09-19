Il Castello dell' Infinito | un film giapponese domina il mondo

Liberoquotidiano.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molti lettori di Libero, comprensibilmente, non sanno di cosa si tratti. Non è una colpa: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell’Infinito non è un kolossal americano né un film europeo, ma un anime giapponese. In parole povere: un cartone animato. Eppure è oggi il titolo che domina le classifiche mondiali, Italia inclusa, lasciandosi alle spalle i giganti di Hollywood. I numeri sono chiari. Negli Stati Uniti il film ha incassato 70 milioni di dollari nel weekend, con una media record di oltre 21 mila dollari a sala: miglior apertura di sempre per un anime. In Giappone ha già superato i 200 milioni, entrando nella top 3 degli incassi di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il castello dell infinito un film giapponese domina il mondo

© Liberoquotidiano.it - Il Castello dell'Infinito: un film giapponese domina il mondo

In questa notizia si parla di: castello - infinito

Nuovi e vecchi personaggi nel castello infinito di demon slayer

Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito riceve il primo trailer ufficiale

Demon Slayer: Il castello dell'infinito, ecco il trailer in lingua originale dell'anime, prima parte della trilogia finale

Demon Slayer sbanca il box office italiano, battendo record su record; Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito è ora nei cinema italiani, in versione originale e doppiata; Quanto ha incassato finora Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito? I numeri ufficiali.

castello infinito film giapponeseDemon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3, la data di uscita è già stata rivelata - Scopri se la data di uscita di Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito 2 e 3 è già stata rivelata e tutte le ultime novità sul sequel. Scrive cinefilos.it

Demon Slayer, Il Castello dell’Infinito divide i fan: il successo del film rischia di rovinare gli anime? - Il Castello dell'Infinito non sono visti da tutti come un fatto positivo ... Segnala bestmovie.it

Cerca Video su questo argomento: Castello Infinito Film Giapponese