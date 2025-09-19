Il Castello dell' Infinito | un film giapponese domina il mondo

Molti lettori di Libero, comprensibilmente, non sanno di cosa si tratti. Non è una colpa: Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Il Castello dell’Infinito non è un kolossal americano né un film europeo, ma un anime giapponese. In parole povere: un cartone animato. Eppure è oggi il titolo che domina le classifiche mondiali, Italia inclusa, lasciandosi alle spalle i giganti di Hollywood. I numeri sono chiari. Negli Stati Uniti il film ha incassato 70 milioni di dollari nel weekend, con una media record di oltre 21 mila dollari a sala: miglior apertura di sempre per un anime. In Giappone ha già superato i 200 milioni, entrando nella top 3 degli incassi di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il Castello dell'Infinito: un film giapponese domina il mondo

