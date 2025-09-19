Il castagneto dell' oasi dei Ghirardi il bosco rigenerato dove rigenerarsi

19 set 2025

C'è un'istallazione a Milano che ci parla di un luogo magico, l'antico castagneto dell'Oasi dei Ghirardi rigenerato grazie al progetto di Golia e WWF. Meta perfetta per passeggiare e respirare a pieni polmoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

il castagneto dell oasi dei ghirardi il bosco rigenerato dove rigenerarsi

© Vanityfair.it - Il castagneto dell'oasi dei Ghirardi, il bosco rigenerato dove rigenerarsi

Golia e WWF insieme per far respirare meglio la Natura: nel corso del 2025 il progetto di rigenerazione dell’Oasi dei Ghirardi con i suoi castagni; Castagni in pericolo, la natura si rigenera; Il tempo di un respiro, l'esperienza immersiva di Golia e WWF a CityLife.

