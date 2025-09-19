Il caso Leao e l’annuncio di Allegri prima di Udinese-Milan | Ecco la mia speranza

Il numero 10 rossonero non ha ancora esordito in campionato a causa dell’infortunio al polpaccio Con Lecce-Genoa di stasera prende ufficialmente il via la quarta giornata di Serie A. Di un campionato che per Rafa Leao non è ancora iniziato. La prima e fin qui unica apparizione del portoghese in questo avvio di stagione risale allo scorso 17 agosto contro il Bari, nel match del 1° turno di Coppa Italia: il numero 10 ha segnato e poi si è infortunato. (LaPresse) – Calciomercato.it Per Leao tauma elongativo al polpaccio destro, aveva fatto trapelare il Milan qualche ora dopo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

