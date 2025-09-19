Il caso Kimmel | da Hollywood a casa tua la protesta contro Disney infiamma il web

La sospensione di Jimmy Kimmel da parte di ABC, a seguito delle sue controverse dichiarazioni sulla morte di Charlie Kirk, ha innescato una reazione a catena che si sta propagando a macchia d’olio da Hollywood al web, coinvolgendo non solo celebrità e creativi, ma anche una crescente fetta di abbonati Disney+. Damon Lindelof, mente dietro a serie cult come Lost e Watchmen, ha espresso pubblicamente il suo supporto a Kimmel su Instagram, minacciando di interrompere la collaborazione con Disney qualora la sospensione non venga revocata. Una presa di posizione forte, che evidenzia la gravità della situazione e la solidarietà all’interno dell’industria dell’intrattenimento. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Il caso Kimmel: da Hollywood a casa tua, la protesta contro Disney infiamma il web

